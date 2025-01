Percassi: «Supercoppa? Esperienza fantastica per noi. Sul mercato l’Atalanta agirà così»

Luca Percassi, ad della Dea, intervenuto a Sport Mediaset verso la partita tra Atalanta e Inter, ha rilasciato qualche dichiarazione

Luca Percassi ha parlato così a Sport Mediaset verso il match tra Atalanta e Inter, le sue dichiarazioni a poche ore dalla gara:

LA SFIDA – «Esperienza fantastica quella che stiamo vivendo in un contesto davvero unico, siamo molto orgogliosi di essere qui. Sarà una partita contro i più forti, i detentori del trofeo, la squadra più attrezzata del campionato. Un bel test, da affrontare con l’intelligenza che ci caratterizza. Giusto che l’Atalanta interpreti la gara al massimo e vediamo cosa succede».

LA FORMULA – «E’ bello perché viaggi in un Paese che sta investendo tanto sul calcio, che ha investito sui Mondiali e di grande prospettiva. Noi stiamo vivendo tante finali che gratificano il lavoro che si fa e dimostra che dietro c’è tanto lavoro»

CAPODANNO IN VETTA – «Un po’ particolare perché abbiamo viaggiato, una prima volta storica. Sappiamo che abbiamo fatto fino a qui qualcosa di straordinario con il gruppo che ha portato l’Atalanta a 41 punti per la prima volta nella nostra storia. Ma siamo a metà del percorso per affrontare il resto delle gare, che sono difficili, con l’obiettivo di non avere rimpianti a fine anno»

CALCIOMERCATO – «Un periodo in cui si racconta e parla molto. L’Atalanta in estate ha affrontato problematiche inedite ma con la conferma che la società ha dato disponibilità enorme e ha investito più di ogni altra sessione nella storia. L’organico è completo e in generale se ci fossero delle opportunità che ci convincono siamo attenti. Ma non è una cosa che ci mette una pressione particolare. La squadra ha dato risultati positivi. È un gruppo di ragazzi straordinari ed è un equilibrio da rispettare. Se ci fosse un’occasione la coglieremo ma il mercato di gennaio è difficile e ci sono incastri che si possono verificare oppure no»