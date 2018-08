PES 2019: svelate dalla Konami le leggende dell’Inter

La Konami che a breve lancerà il suo videogioco di simulazione calcistica PES 2019 ha svelato con un Twitter le nuove leggende dell’Inter che saranno presenti nel titolo

Con la nuova stagione calcistica che ha preso il via da pochi giorni, anche la stagione dei videogames di simulazione calcistica sta per iniziare. A breve, difatti, saranno lanciati i videogiochi per consolle forse più attesi dell’anno: Fifa 19 e Pes 2019. Intanto si susseguono le news, gli aggiornamenti e le anticipazioni sulle novità presenti nei due titoli che stanno tenendo gli amanti del genere con il fiato sospeso.

Oggi, la Konami ha reso nota, tramite il proprio profilo Twitter, una novità che sicuramente farà piacere ai tifosi dell’Inter. Sono state svelate, difatti, le leggende del club nerazzurro che saranno a disposizione dei giocatori di Pes 2019, in uscita il prossimo 30 agosto. I calciatori nerazzurri scelti dalla popolare casa di videogiochi sono: Estaban Cambiasso, Alvaro Recoba, Youri Djorkaeff e l’Imperatore Adriano. Il brasiliano, presente in varie edizioni precedenti del gioco, avrà come caratteristica una “Potenza di tiro” di 99, valore massimo attribuibile a qualsiasi giocatore. Un’abilità che sicuramente non è lontana dalla realtà, dato che tutti ricorderanno le bordate del centravanti capace di scagliare tiri anche a 140 km/h.