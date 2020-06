Petrachi: «La Roma farà di tutto per trattenere Mkhitaryan e Smalling»

La Roma vuole riscattare Mkhitaryan e Smalling da Arsenal e Manchester United: le parole del direttore sportivo Petrachi

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha commentato il futuro Hendrikh Mkhitaryan e Chris Smalling, che faranno ritorno all’Arsenal e al Manchester United in caso di mancato riscatto da parte della società giallorossa.

«Loro sono stati due prestiti vincenti, Mkhitaryan l’abbiamo perso per un po’ di tempo per problemi fisici ma qui sta bene, così come Smalling. La Roma farà di tutto per tenere entrambi i ragazzi. Poi se ci riusciremo o meno lo vedremo più avanti».