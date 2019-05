Piatek a quota 30 gol! L’attaccante del Milan si sblocca contro il Frosinone

L’attaccante del Milan, Piatek, ha segnato il gol del vantaggio rossonero contro il Frosinone: il polacco si sblocca dopo più di un mese

Al 58’ di Milan–Frosinone, Krzysztof Piatek riesce a aggiungere il tiro di Borini verso la porta dei ciociari e riesce ad infilare in porta il momentaneo vantaggio.

L’attaccante del Milan arriva così a quota 30 gol in stagione diventando l’ottavo calciatore dei top-5 campionati europei 2018/19 a segnare almeno 30 gol stagionali (in tutte le competizioni), il primo tra quelli che militano in Serie A. Il polacco non riusciva a trovare la porta dalla partita dell’allianz Stadium tra Juventus e Milan dello scorso 6 aprile.