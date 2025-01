Pillon a Lazionews24: «Ibrahimovic? Sono curioso di vederlo in campo. Ecco cosa mi aspetto da Verona Lazio»

Giuseppe Pillon ha analizzato e commentato in esclusiva per Lazionews24 la situazione dei biancocelesti: le dichiarazioni



Che partita sarà domenica sera per la squadra la Lazio che tornerà al Bentegodi da ex? Il pari con il Como è stato causato da scorie provenienti dal derby? A rispondere a questi quesiti, e non solo, è intervenuto a Lazionews24 il tecnico Giuseppe Pillon.

Venerdì sera la Lazio non è andata oltre il pari in casa contro il Como. Le chiedo, secondo lei il pareggio con i lombardi è la conseguenza delle scorie lasciate dal derby o che chiave di lettura si sente di dare alla sfida con la squadra di Fabregas?

«Contro il Como la Lazio ha sofferto inizialmente, per poi prendere successivamente le misure, ed è riuscita a conquistare un punto che per come è andata poi la partita è un ottimo risultato. Il pareggio con il Como causato da scorie da derby? Può darsi, ma è vero anche che una volta che si entra in campo il calciatore dimentica il passato e si concentra su quanto deve fare in quel momento. La Lazio è una squadra che ha espresso fin da inizio stagione un ottimo calcio che ha stupito tutti, poi è chiaro che durante l’annata, con gli infortuni di mezzo, le energie calano e quindi la situazione cambia in una squadra. Ma il tempo è dalla parte dei biancocelesti che hanno ampia possibilità per poter recuperare».

Da allenatore le chiedo, quale è stato secondo lei il primo pensiero di Baroni al termine della sfida con i lombardi considerando l’importanza della medesima alla luce della sconfitta nel derby? Il punto in due partite è la causa di un calo che capita nelle squadre o l’inizio di un campanello d’allarme?

«Beh, il primo pensiero è sicuramente stato il fatto che il punto conquistato va bene e che visto come è andata la partita non serve fare assolutamente drammi. Il calo fisiologico nelle squadre che giocano una competizione europea accade molto facilmente, ed è chiaro che quando capita i club lasciano dei punti preziosi per strada. Quindi la Lazio sicuramente avrà bisogno di rincalzi in più per poter fare in modo di arrivare a fine stagione al meglio, specialmente quando arriverà aprile che sarà cruciale».

