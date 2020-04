Pinsoglio: «Mi alleno a casa di Szczesny. Tornato alla Juve per lui»

Il terzo portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio, protagonista insieme a Szczesny e Shade di A casa con la Juve. Le sue parole

Il portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio, ha parlato a J Tv nel corso della trasmissione A casa con la Juve. Queste le parole del bianconero.

LA QUARANTENA – «Io sono a casa di Tek, perchè è molto spaziosa e posso allenarmi. Il pomeriggio vengo qui, mi alleno e poi la sera torno a casa mia».

L’ARRIVO ALLA JUVE – «Io sono arrivato alla Juve che avevo 10 anni, fino ai 20 ho fatto il settore giovanile e un anno e mezzo in prima squadra. Poi sono andato in prestito per 7 anni in B e C e quando ho saputo che Szczesny veniva alla Juve sono tornato (ride, ndr)».

PINSOGLIO VOTI A SZCZESNY – «10 al destro di Tek quando non si mette le infradito, ha un destro magnifico. Lui è fantastico fuori dal campo: al suo abbigliamento darei 15. Parate plastiche di Tek? Lui è efficace. Quando fa le pagliucate le fa bene».