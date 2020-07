Pioli: «Parma? Partita complicata ma abbiamo avuto grande reazione»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma

ANALISI MATCH – «E’ stata una partita complicata perché sapevamo le difficoltà di affrontare questo tipo di avversario molto bravo a chiudersi e molto veloce a ripartire con grandi qualità. Qualcosa abbiamo concesso ma è altrettanto vero che noi, nel primo tempo, abbiamo creato tantissime occasioni pericolose. Purtroppo non siamo stati così lucidi e precisi nel finalizzare bene. Abbiamo avuto una grande reazione ed un grande spirito».

STAGIONE MILAN – «Il nostro è stato un percorso dovuto perché non si può pretendere che un allenatore nuovo ed una squadra nuova con giocatori che non si conoscono diano quella continuità di rendimento che è necessaria per portare grandi risultati. Abbiamo avuto bisogno di tempo, avevamo dato segnali già prima della pausa. Adesso stiamo raccogliendo i frutti di tutti questi 5-6 mesi di lavoro. La forza mentale della squadra è cresciuta tanto: ora la squadra è consapevole delle proprie qualità ed è pronta a fare sempre la propria partita e di far male in qualsiasi momento affrontando le difficoltà che si possono incontrare durante un match».

KESSIE – «Io e Frank abbiamo qualche difficoltà di rapporto all’inizio. Poi, una volta che ci siamo capiti e compresi meglio, sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. Ha presenza in campo e sta dimostrando una grandissima qualità. E’ sempre positivo nei momenti più difficili della partita, è un giocatore che aiuta tanto e che viene riconosciuto dai compagni per avere forza e volontà. E’ un calciatore molto presente nel nostro gioco».

IBRAHIMOVIC – «La forza di Ibra è di pretendere il massimo da sé stesso e dagli altri. E’ consapevole che la squadra è in crescita e sta dando il massimo per portare a casa risulrati importanti. E’ un leone e si arrabbia tanta ma è una rabbia positiva che va indirizzata bene perché ci fa crescere».

DONNARUMMA – «Nessuno di noi sta parlando del nostro futuro. Siamo molto concentrati sul presente. Abbiamo fatto molto lavoro e molti sacrifici, adesso vogliamo portarne a casa i frutti. Gigio lo vedo sereno, motivato e forte. Oggi ha fatto una grande prestazione non solo per le parate ma anche per l’atteggiamento avuto».