Pioli Milan, il tecnico racconta: «Pioli è stato ‘on fire’ lì perché lo siamo diventati tutti in quell’ambiente». La rivelazione

Pioli Milan, il tecnico commenta: «Pioli è stato ‘on fire’ lì perché lo siamo diventati tutti in quell’ambiente». Le dichiarazioni

Stefano Pioli, attuale tecnico dell‘Al Nassr ed ex Milan, ha parlato in un’intervista da Radio Serie A. Le parole:

PAROLE – «Il ‘Pioli is on fire’ dev’essere una cosa legata a quel momento lì del Milan perché è stato troppo bello viverlo ma credo sia sbagliato proseguirlo. E io spero che ‘on fire’ saranno i miei giocatori del momento, del futuro, le mie squadre del futuro: Pioli è stato ‘on fire’ lì perché lo siamo diventati tutti in quell’ambiente lì – parlo di giocatori, staff, club, tifosi soprattutto – e deve rimanere lì, credo sia la collocazione giusta. Adesso io sono Bioli come mi chiamano qua (ride, ndr) e andiamo avanti».