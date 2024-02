Milan, Pioli: «Stiamo viaggiando ai ritmi dell’Inter»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato al termine della gara contro il Napoli ai microfoni di Dazn

IL MILAN STA FACENDO IL MASSIMO – «Non so se è il massimo che potevamo fare, stiamo facendo bene nell’ultimo mese e mezzo. Stiamo viaggiando ai ritmi elevatissimi dell’Inter. Noi cerchiamo di vincere ogni partita, poi vedremo alla fine. È inutile guardarsi indietro, dobbiamo pensare alle prossime partite. Ora arriva l’Europa League, dovremo essere bravi in Coppa e in campionato».

RIPARTENZE SBAGLIATE – «Le rivedremo senz’altro. Con noi le partite non sono mai chiuse, ma è bene aver vinto una partita così. Era inevitabile che il Napoli ci creasse difficoltà. Abbiamo voluto vincere la partita, sono cose importanti».

BENNACER E CALABRIA – «Isma solo stanchezza, arriva dalla Coppa d’Africa e da un infortunio. Calabria ha avuto un problema all’adduttore, da valutare nei prossimi giorni. Rientrerà Thiaw, non credo per giocare dall’inizio».

