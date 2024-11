Piqué canta l’inno della Juventus all’Allianz Stadium! Il VIDEO è già virale sui social

Piqué versione cantante italiano: intona l’inno della Juventus all’Allianz Stadium! Il VIDEO è già virale su tutti i social

Piqué pronto per Sanremo? No, ma l’ex difensore spagnolo del Barcellona, presente all’Allianz Stadium ha intonato l’inno della Juventus.

Pique singing the Juve anthem 😂

pic.twitter.com/71y3Nn7MNt — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 22, 2024

Piqué, arrivato a Torino per la presentazione della Kings League Italia che si giocherà a gennaio 2025, ha visitato anche l’impianto dei bianconeri. L’evento, infatti, è stato organizzato all’Allianz Stadium per il 12 gennaio. Piqué però fa le prove generali per l’inno della Vecchia Signora e le immagini sono già virali sui social.