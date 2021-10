Pirlo Barcellona: l’agente del tecnico esce allo scoperto

Pirlo Barcellona: l’agente esce allo scoperto sulla panchina dell’ex Juventus, accostato ad un futuro in Spagna

Intervenuto a margine della riunione dell’Assoagenti, l’agente Tullio Tinti ha commentato così il possibile approdo di Andrea Pirlo al Barcellona. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PIRLO – «Secondo me lo scorso anno ha fatto quello che doveva fare. Era il primo anno, ha fatto un buon lavoro. È stato un campione e i campioni hanno questa possibilità: oggi non c’è, ma non è detto che domani non possa esserci».