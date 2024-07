Luca D’Angelo: «Col Pisa ho sfiorato la Serie A, con lo Spezia ho tenuto la SERIE B. Io non prometto un CALCIO FANTASMAGORICO, per SALVARSI occorre QUESTO»

Luca D’Angelo ha salvato lo Spezia in Serie B nel corso della scorsa stagione. Su La Gazzetta dello Sport, l’ex Pisa ha parlato di quando ha sfiorato la promozione con i nerazzurri.

PISA-SPEZIA DELL’ANNO SCORSO – «Mah… Quel giorno ho vissuto una bellissima emozione, dopo la fantastica esperienza a Pisa. Abbiamo vinto ma era più giusto il pari, stavolta il derby sarà ancora più atteso perché arriva al debutto: ovviamente il risultato è impossibile prevederlo».

COME SI FA A FARSI AMARE – «Sono sempre stato me stesso. In 5 anni a Pisa mi hanno conosciuto bene e abbiamo fatti ottimi risultati. A La Spezia sono stato accolto bene sin dall’inizio: hanno capito che io penso solo a lavorare e non prometto calcio fantasmagorico, perché conosco la B e so che bisogna saper attaccare e anche difendere. Penso che la serietà mi abbia aiutato».

LA A SFIORATA COL PISA AI PLAYOFF – «Sarebbe stata un’altra storia, ma anche le sconfitte fanno parte del gioco e bisogna saperle accettare. Ma ormai quella è una pagina da lasciarsi alle spalle».

A SPEZIA IL CLIMA É CAMBIATO – «Sì certo, c’è un buon entusiasmo e ci sono i presupposti per continuare il lavoro. Il campionato insegna che bisogna tenersi stretto il posto in cui ci si trova, ossia salvarsi: il pericolo è in agguato. In più serve un po’ di ambizione, ma dovremo colmare sul mercato qualche lacuna»

PIO ESPOSITO PUO’ ESPLODERE – «Sì, è forte e abbina qualità fisiche e tecniche a una grande intelligenza: cosa fondamentale. Se torna sono molto felice».

LUI, GROSSO E VIVARINI TUTTI DI PESCARA – «Quest’estate una mattina ci siamo casualmente trovati in 5 tra A e B più alcuni d.s, tutti di Pescara, a fare colazione: abbiamo fatto il calciomercato di una volta (ride, ndr), ci conosciamo bene e tra di noi c’è goliardia, senza gelosie. Non vedo l’ora di sfidarli sul campo, e chi perde pagherà la prossima colazione…».