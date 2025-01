Pisilli: «Mister Ranieri ci dà tranquillità e libertà, qui a Roma mi trovo benissimo e penso solo a fare bene»

Le parole di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della partita dei giallorossi contro l’AZ Alkmaar

Niccolò Pisilli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League Az Alkmaar Roma. Di seguito le sue parole.

POSIZIONE E CONTRATTO – «Io mi trovo benissimo a Roma non c’è nessun tipo di problema con la società. Io penso a dare sempre il massimo, per il resto ci pensa il mio procuratore a gestire questo tipo di situazione. La posizione? Io nasco come una mezzala ma gioco anche sui due mediani. Cerco di fare sempre quello che mi dice il mister».

4 ALLENATORI DIVERSI A 20 ANNI – «Devo ringraziare tutti e 4. Se c’è una cosa che tutti mi hanno insegnato è che una parte importante è l’allenamento. Quindi di dare sempre il 100% in allenamento».

COSA PORTA RANIERI – «Il mister ha portato tranquillità e ci lascia più libertà di esprimere il nostro calcio. Penso che questo è ciò che ha portato a tutti noi».