Pjanic Juventus, dalla Spagna: «Il Barcellona ha fretta di vendere»

Pjanic Juventus, dalla Spagna insistono: il Barcellona ha fretta di fare cassa per liberare spazio nel salary cap

Dalla Spagna spingono con insistenza sempre maggiore Miralem Pjanic verso la Juventus. La trattativa che potrebbe riportare a Torino il centrocampista bosniaco potrebbe chiudersi già entro questa settimana.

È quanto riportato da Mundo Deportivo, che spiega come il Barcellona abbia fretta di cedere il mediano per liberare spazio nel salary cap imposto dalla Liga in modo da registrare così i nuovi acquisti.