Pjanic avverte la Juve: «Che ci serva da lezione»

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha commentato la sconfitta dei bianconeri contro il Manchester United

Sconfitta per la Juventus contro il Manchester United. Bianconeri in pieno controllo del match, sconfitti in rimonta, in casa, come nel 1999. Un gol di Juan Mata su punizione e un autogol di Alex Sandro hanno regalato un’incredibile vittoria agli inglesi, rilanciandoli in chiave qualificazione. Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato a J Tv dopo la gara.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista bosniaco dopo la sconfitta della Juventus contro il Manchester United di Mourinho: «È un peccato, stavamo dominando, eravamo messi meglio in campo e stavamo gestendo il gioco. Non siamo riusciti a chiudere la partita ed è un peccato non aver segnato più gol, anche nella gara di andata, perché siamo stati superiori all’avversario. Purtroppo è arrivata la sconfitta, ma siamo ancora primi nel girone e vogliamo rimanere lì davanti. Speriamo che ci serva di lezione».