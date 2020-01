Pogba al Real Madrid: dichiarazioni sorprendenti di Florentino Perez sul centrocampista francese.

Paul Pogba è uno dei giocatori che più infiammerà il mercato estivo. Il centrocampista francese interessa a Real Madrid e Juve, le quali duelleranno per il Polpo.

Ai microfoni di Riyadiya TV, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rilasciato un battuta proprio su Paul Pogba, archiviando con un «Pogba? Non so chi sia» la domanda se il francese diventerà un giocatore dei blancos in estate.