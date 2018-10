La foto di Paul Pogba insieme a Juan Cuadrado dopo Manchester United-Juventus scatena i tifosi bianconeri: le ultimissime

Paul Pogba di nuovo alla Juventus? Il centrocampista del Manchester United ha lasciato un gran ricordo ed è ancora molto amato da gran parte del popolo bianconero. Il francese non perde occasioni per ricordare con grande gioia il suo periodo con Madama: «E’ davvero speciale. Tanti messaggi con gli ex compagni, tante emozioni Alla Juve ho vissuto la mia prima stagione da professionista, ho trovato il mio primo gol» ha detto alla Uefa prima della sfida di Champions contro la Juventus.

Paul non ha voluto rilasciare interviste dopo la sfida andata in scena ieri sera a Old Trafford ma ha fatto comunque parlare di sé. Il centrocampista francese è stato il più pericoloso dei suoi ed è andato vicino al gol dell’ex (un colpo di testa ma soprattutto un palo colpito nella ripresa, uniche vere conclusioni verso lo specchio della porta difesa da Szczesny). Pogba si è fatto immortalare sorridente insieme a Juan Cuadrado, uno dei suoi grandi amici alla Juventus, e i tifosi bianconeri già sognano il #Pogback (l’hashtag era stato lanciato in estate). Difficile rivedere Paul da gennaio con la maglia della Juventus, a giugno però tutto può succedere…