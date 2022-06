Pogba Juve, retroscena Manchester City: spunta l’incontro con Guardiola

Calciomercato Juve: i bianconeri sognano il ritorno di Pogba, ma anche Guardiola avrebbe avuto un incontro col il francese

Spunta un clamoroso retroscena di mercato: il Manchester City, recentemente, avrebbe fatto di tutto per provare ad assicurarsi Paul Pogba. Guardiola, come riportato da The Athletic, avrebbe incontrato personalmente il calciatore.

Il centrocampista, ora davvero a un passo dalla Juventus, avrebbe però declinato l’offerta dei Citizens, nonostante la proposta fosse molto ricca. Pogba non avrebbe voluto tradire i tifosi del Manchester United, consapevole anche del clamore mediatico che avrebbe provocato.

