La confessione di Pogba ad un tifoso: «Vorrei ritornare alla Juve»

Juventus: Pogba avrebbe dichiarato espressamente di voler tornare a Torino. Il centrocampista francese lo avrebbe confidato ad un tifoso bianconero mercoledì sera

Per Tuttosport è una sicurezza: Paul Pogba vuole davvero tornare alla Juventus. Sarebbe stato lo stesso centrocampista francese a farlo presente, in settimana, ad uno dei tifosi bianconeri al termine della partita che aveva visto prevalare il suo Manchester United contro i bianconeri all’Allianz Stadium. Sarebbe successo tutto, racconta oggi il giornale torinese, mentre l’attenzione della maggior parte dello stadio e delle tv era catturata dall’ormai famigerato gesto di José Mourinho e dalla mezza discussione con Leonardo Bonucci. In quel frangente Pogba si sarebbe invece avvicinato alla curva bianconera, nei pressi di uno dei tifosi che conosceva sin dalla sua precedente esperienza torinese.

Il tifoso in questione, riferisce ancora Tuttosport, avrebbe chiesto a Pogba della propria intenzione di tornare a vestire la maglia della Juventus (così come praticamente tutti i gossip di mercato vogliono negli ultimi mesi). La risposta del francese campione del mondo in carica sarebbe stata affermativa, con tanto di virgolettato riportato: «Sì, vorrei tornare». Impossibile stabilire quanto le parole di Pogba possano essere state sincere, così come in molti pensano, o di circostanza, fatto sta che l’indiscrezione odierne getta nuova legna ad ardere nel focolaio delle voci che vorrebbero Pogba convinto a tornare alla sua Juventus.