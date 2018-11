Pogba, cuore bianconero: «Che emozioni alla Juve, spero in una bella accoglienza»

Paul Pogba sarà uno dei grandi protagonisti della sfida tra Juventus e Manchester United. Grande accoglienza per il Polpo?

Paul Pogba torna alla Juventus, solo da avversario. Il centrocampista francese affronterà questa sera i bianconeri con il suo Manchester United e proverà mille emozioni diversi come ha fatto capire a MUTV a poche ore dal fischio d’inizio della gara: «Qui è stato l’inizio della mia carriera professionale, è dove ho iniziato a giocare per 90 minuti e dove ho segnato il mio primo gol da professionista. Questo stadio ha una storia molto importante per me e ho buone immagini e ricordi nella mia testa. Oggi ritorno da giocatore del Manchester United e speriamo di vincere per dimostrare alla Juventus che sono tornato come uomo e come giocatore migliore».

Paul Pogba ha parlato dei suoi ricordi in bianconero e dell’accoglienza che vorrebbe ricevere: «Un ricordo? Il primo gol, quello resta nella mente: ero appena arrivato e ho segnato il primo gol della mia carriera e ciò accade solo una volta. Accoglienza? Spero che mi accolgano abbastanza bene. Sarà una serata emozionante per me ma il mio obiettivo principale è quello di aiutare il Manchester United a vincere. Juve? Ogni squadra ha un punto debole, dobbiamo solo trovare quella debolezza per vincere la partita. Loro sono un grande club con grandi calciatori ma anche lo United è un grande club e spero di tornare a casa con un sorriso sul volto, con tre punti».