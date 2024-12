Pogba Manchester City, Guardiola sogna il grande colpo a gennaio? La strategia della squadra inglese

Pogba Manchester City, ipotesi concreta nel futuro dell’ex centrocampista della Juve? La risposta del club: ultime novità

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? L’ex Juve è in cerca di una squadra che gli consenta di tornare in campo a partire dal prossimo marzo, quando gli effetti della squalifica saranno finalmente finiti. Si era parlato quindi di un possibile approdo al Manchester City, in cerca di un sostituto di Rodri.

Una possibilità che, secondo il Manchester Evening News, è destinata a rimanere tale. Citizens non convinti di mettere sotto contratto il francese, visto il suo passato nello United e la scarsa forma fisica attuale.