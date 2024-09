Pohjanpalo: «ORGOGLIOSO di essere capitano del Venezia. Quel giocatore è stato determinante»

Il capitano del Venezia Joel Pohjanpalo ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Torino

Joel Pohjanpalo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino. Ecco le parole a DAZN del capitano del Venezia.

«E’ bello essere il capitano ed avere responsabilità. Abbiamo creato molto, il prossimo step è quello di capitalizzare le occasioni che creiamo. Dobbiamo crescere ed imparare anche che gli errori si pagano. Siamo in una categoria diversa e con un allenatore diverso, quindi chiaramente gli spunti sono differenti. I nuovi stanno dando il massimo. Raimondo si è allenato con me solo 3 volte, ma penso sia un grande prospetto ed ha fatto molto bene con la Ternana. Oristanio è un giocatore che porta qualcosa in più, salta l’uomo anche se all’inizio può non essere facile ambientarsi in una nuova squadra. Abbiamo lavorato insieme nel ritiro e penso che abbia grande qualità. Ci darà una grande mano»