Politano: «Scudetto? Per il Napoli sarà importante vincere. Su Theo Hernandez...» - Calcio News 24

Politano ha concesso un’intervista a Dazn prima dell’inizio di Milan Napoli: tra pronostici, lotta Scudetto e l’assenza di Theo Hernandez

L’attaccante azzurro Politano ha concesso un’intervista a Dazn prima di Milan Napoli.

LA PARTITA – «Sempre bello venire a giocare in questo stadio, oggi ci veniamo da primi in classifica. Dobbiamo dimostrare di meritare questo posto».

LOTTA SCUDETTO – «Sicuramente una vittoria ci darebbe una spinta in più per le prossime partite, ma il campionato è ancora lungo con tante belle squadre».

ASSENZA DI THEO HERNANDEZ – «La sua assenza è per me un vantaggio perchè sappiamo tutti le sue qualità e conosciamo il Milan, per il suo stile di gioco Theo è importante».