PAGELLE Polonia-Austria, i TOP e i FLOP del match

Le pagelle dei protagonisti del match tra Polonia-Austria, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Per quanto si danna l’anima e per come ogni tanto riesce a mettere in azione i compagni, Zielinski conferma di essere un giocatore di spessore tecnico nella negativa giornata della sua nazionale. Il Man of the Match è l’austriaco Baumgartner: il tempo dell’inserimento e come piazza il tiro dell’1-2 sono perfetti, premio più che giustificato. E la sensazione è che potrebbe persino fare di più nella partita: va tenuto d’occhio.

I FLOP – Simbolo dell’impotenza polacca è Lewandowski. Scalpita dalla voglia d’entrare, poi in realtà non riesce a combinare nulla, se non prendersi un giallo per gomito alto. Non è Europeo, poco da fare, per uno come lui. Non è un grande ingresso quello di Danso nell’Austria, ma stiamo giusto cercando il pelo nell’uovo