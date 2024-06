Polonia-Austria: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

All’Olympiastadion, la seconda giornata degli Europei tra Polonia-Austria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Polonia-Austria, valevole per la seconda giornata degli Europei.

POLONIA-AUSTRIA 1-3 (1-1)

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski (46′ Moder), Slisz (76′ Grosicki), Zalewski; Zielinski (87′ Urbanski); Buksa (59′ Lewandowski), Piatek (59′ Swiderski). CT Probierz.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Trauner (59′ Danso), Leinhart, Mwene (63′ Prass); Seiwald, Grillitsch (46′ Wimmer); Baumgartner (80′ Schmid), Laimer, Sabitzer; Arnautovic (80′ Gregoritsch). CT Rangnick.

Marcatori: 9′ Trauner (A), 30 Piatek (A), 66 Baumgartner (A), 78 Arnautovic rig. (A)

Arbitro: Meler (TUR)

Ammoniti: Slisz (P), Wimmer (A), Moder (P), Lewandowski (P), Arnautovic (A), Szczesny (P)

94 Finisce qui: Austria va a 3 punti, la Polonia resta a 0

92 OCCASIONE POLONIA Grosicki da solo arriva di sinistro al volo ma non trova la porta

90 Sono 4 i minuti di recupero

88 La Polonia sembra arresa, Austria in gestione nell’entusiasmo del suo tifo

86 SOSTITUZIONE Urbanski per Zielinski

86 Zielinski dalla distanza, sinistro alto sul suo ultimo pallone

84 OCCASIONE AUSTRIA Laimler scarta Szczesny e poi non trova la porta per pochissimo

82 OCCASIONE AUSTRIA Gran sinistro di Posch, capolavoro la risposta di Szczesny

79 SOSTITUZIONI Gregoritsch per Arnautovic e Schmid per Baumgartner

77 1-3 GOL AUSTRIA Arnautovic su rigore spiazza Szczesny, conclusione aperta

76 AMMONITO Szczesny

76 RIGORE AUSTRIA Sabitzer si invola verso la porta, supera Szczesny che lo stende

75 SOSTITUZIONE Grosicki per Slisz

74 OCCASIONE AUSTRIA Baumgartner va via, palla a Wimmer che dal limite cerca il diagonale, ottima risposta di Szczesny

71 Ennesimo cross di Frankowski allontanato dai centrali austriaci

69 AMMONITO Arnautovic, oltre al fallo allontana il pallone

68 OCCASIONE POLONIA Botta di Swiderski, Pentz risponde bene al veronese

66 1-2 GOL AUSTRIA Baumgartner sfrutta un velo di Arnautovic e mette dentro spiazzando Szczesny, inserimento perfetto

63 AMMONITO Lewandowski per gomito alto su Lienhart

63 Punizione Austria, Arnautovic in netto offside

62 SOSTITUZIONE Prass per Mwene

61 AMMONITO Moder, fallo su Baumgartner

59 Cross di Frankowski, difesa austriaca mette in corner con un po’ di apprensione

58 SOSTITUZIONI Danso per Tranuer; Lewandowski e Swiderski per Buksa e Piatek

56 Duro intervento di Trauner su Moder, punizione dal limite. Resta a terra proprio il difensore-goleador

55 AMMONITO Wimmer che va a bloccare una bella iniziativa di Zalewski

54 Sabitzer sinistro in area, respinge in spaccata Bednarek

52 AMMONITO Slisz, primo giallo della Polonia in questo Europeo, fallo tattico

51 Piatek dal limite alto su buon servizio di Frankowski, poteva fare decisamente meglio

50 Testa Posch da angolo, blocca Szczesny

50 Lancio per Arnautovic, Dawidowicz anticipa anche l’uscita di Szczesny

48 Si scalda Lewandowski, potrebbe finalmente iniziare il suo Europeo

46 Sabitzer chiede scusa, un suo cross troppo lungo vanifica una buona azione

45 SOSTITUZIONI Wimmer per Grillitsch e Moder per Piotrowski

SECONDO TEMPO

45+1 Fine primo tempo

45 OCCASIONE POLONIA Punizione per la Polonia: Zielinski obbliga Pentz a un intervento non semplice

43 Pentz esce di piede fuori dall’area per evitare problemi

41 OCCASIONE AUSTRIA Gran botta improvvisa di Sabitzer, Szczesny controlla la traiettoria

40 Slisz capisce in tempo una punizione battuta a sorpresa

38 Ripartenza 3 vs 2 per l’Austria, Sabitzer murato al tiro, potevano sfruttarla decisamente meglio, l’assist di Baumgartner troppo in ritardo

36 Gara più equilibrata adesso dopo l’inizio tutto austriaco

34 Bellissima finta di Zielinski che poi però sbaglia totalmente il lancio

32 Mwene da sinistro è brillante ma i suoi cross non sortiscono effetti

29 1-1 GOL POLONIA Piatek risolve con un destro una mischia in area, bravissimo a raccogliere una respinta e a spostarsi la sfera sul piede forte

28 Frankowski è il più attivo dei suoi, guadagna un corner

28 Lungo lancio dalla retrovie, Trauner gestisce in serenità

26 Buona preparazione, Zalewski dal limite trova un’opposizione. La Polonia entra in partita

25 Possesso palla al 65% per l’Austria, conferma il dominio della squadra di Rangnick

24 Conciliabolo in panchina, Lewandowski forse entra?

22 Miracolo di Szczesny su Arnautovic ma l’austriaco è in fuorigioco

21 Szczesny costretto a uscire di testa fuori area

20 Posch fa gioco pericoloso su un cross di Mwene, fischiato il fallo

17 OCCASIONE POLONIA Pallone che attraversa l’area, Zalewski prova il destro a giro ma alza troppo la traiettoria

16 Zielinski in area chiede un mani, ma Meler ha ragione a non accordare nulla, Mwene ha il braccio attaccato al corpo

15 Possesso continuo per l’Austria

13 Austria ancora avanti, Polonia non riesce a interrompere il gioco avversario

11 Zalewski esce con una bella accelerazione ma sbaglia filtrante

10 Polonia in difficoltà, Austriamolto più determinata

08 1-0 GOL AUSTRIA Colpo di testa di Trauner su invito di Mwene, Szczesny non ci arriva

08 Frankowski spezza un’iniziativa avversaria e invita i suoi a un altro atteggiamento

06 Punizione di Sabitzer, Posch non riesce ad arrivarci

04 Frankowski in corner per evitare il colpo di testa di Sabitzer, Polonia in difficoltà

03 Austria partita meglio, più in avanti

01 Posch tenta da lontanissimo, Szczesny controlla

PRIMO TEMPO