Portanova, oggi la sentenza d’appello: rischia la radiazione

Attesa per oggi la sentenza d’appello della FIGC sul caso Portanova: il giocatore del Genoa, in prestito alla Reggiana, rischia la radiazione

Giornata decisiva per Manolo Portanova, il calciatore condannato in primo grado dalla magistratura di Siena per violenza sessuale a sei anni di reclusione. Oggi infatti è attesa la sentenza della Corte d’Appello della FIGC in merito al ricorso presentato dalla Procura dello Sport nei confronti del centrocampista del Genoa in prestito alla Reggiana.

La richiesta è di una squalifica di cinque anni, in attesa che la giustizia ordinaria faccia il suo corso nei tre gradi di giudizio, ma non è da escludere anche la radiazione.