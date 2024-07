Portiere Monza, SALTA Gollini? Trattative AVANZATE con quel giocatore, le ultime

Monza, le ultime sul portiere: brusco stop per Pierluigi Gollini, intanto spunta un nuovo nome: trattativa in stato avanzato

Spunta un nuovo nome per il portiere del Monza: come riportato da Fabrizio Romano Adriano Galliani ha avviato le trattative con Keylor Navas.

Il portiere è attualmente svincolato e la trattativa è in fase avanzata. Sarebbe invece frenata in maniera brusca la trattativa per arrivare a Pierluigi Gollini e per questo motivo la dirigenza brianzola ha deciso di virare con decisione sull’ex estremo difensore di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ancora in stand by invece la trattativa per Szczesny, sempre in uscita dalla Juve, ma che è tentato dalla MLS.