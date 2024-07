Portiere Monza, Gollini dice di no alla numero 12: nuovo obiettivo

Il Monza alla ricerca di un portiere: dopo il no di Gollini, che vuole giocare titolare, ecco il nuovo nome per la 12

Il Monza è ancora al lavoro per sistemare il portiere, sia il titolare che il numero 12. Mentre per il posto da titolare si spinge per Keylor Navas, sempre più vicino alla fumata bianca, si lavora anche per la riserva.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, con il passaggio di Sorrentino alla Juve Stabia, e il no di Gollini, che vuole giocare da titolare, si fa avanti la candidatura di Francesco Bardi della Reggiana, che ha anche l’ok di Nesta avendolo allenato sia a Reggio Emilia che a Frosinone. Le altre opzioni sono Alessandro Plizzari, ex delle giovanili del Milan oggi al Pescara in Serie C e Semuel Pizzignacco della Feralpisalò