Porto, Conceicao: «Abbiamo 90 minuti per cambiare l’andata. Sarà una partita molto equilibrata e difficile»

Sergio Coinceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in Champions

LE PAROLE – «Abbiamo 90 minuti per cambiare l’andata. Sarà una partita molto equilibrata e difficile, contro una squadra che ha tanti buoni giocatori. Conosciamo l’avversario ma anche ciò che siamo capaci di fare. Vorrei vedere una squadra con intensità, che faccia pressione, che sia aggressiva ma anche intelligente. In queste partite di altissimo livello, dobbiamo cercare di giocare nel modo che prediligiamo. Se ci adattiamo troppo all’avversario, le cose potrebbero non andare bene: complicando ulteriormente le cose. I tifosi ci daranno una grande mano per provare a vincere».