Prandelli: «Ecco cosa penso di Pirlo e Aquilani allenatori»

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato a La Repubblica di Alberto Aquilani e Andrea Pirlo in vista della sfida di Serie B tra Sampdoria e Pisa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Hanno grande passione e certamente sapranno trasmettere idee di gioco. Andrea ha più esperienza, Alberto ha, però, maturato un passaggio fondamentale a livello giovanile. Non c’è una regola per diventare un bravo allenatore, ma nel vivaio si possono proporre novità, cementare le idee. Diventa una base importante, che ti accompagna sempre. Non sono anni persi, metti le basi del tuo lavoro. La Samp di Andrea ha avuto tante difficoltà, per inesperienza, una situazione complicata, dove si parlava poco di calcio. Mancano due-tre giocatori di spessore».