Precedenti Bologna-Lazio: i numeri del match del Dall’Ara – VIDEO

Nella prossima giornata del campionato di Serie A il Bologna affronterà la Lazio. Ecco i precedenti della sfida

Bologna-Lazio

Il Bologna ha perso l’ultima gara in trasferta con il Torino, 1-0.

Ci si aspetta il rientro al centro dell’attacco di Arnautovic, rimasto in panchina contro i granata

La Lazio è reduce dalla grande impresa a Napoli: vittoria per 1-0 con gol capolavoro di Vecino

Biancocelesti terzi, ma Sarri sostiene che non è ancora il tempo di guardare la classifica.

Totale gare: 68 Vittorie Bologna: 35 Pareggi: 18 Vittorie Lazio: 15.