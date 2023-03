Precedenti Juventus-Sampdoria: i numeri del match dell’Allianz Stadium – VIDEO

Nel prossimo turno del campionato di Serie A andrà in scena il match tra Juventus e Sampdoria. Ecco i precedenti della partita

Juventus-Sampdoria

La Juve ha perso nell’ultima giornata a Roma 1-0, nonostante abbia colpito 3 pali

Riuscire ad entrare tra le prime 4 è una missione quasi impossibile: il ritardo in classifica è di 12 punti dal quarto posto.

La Sampdoria è reduce da uno 0-0 in casa con l’Udinese.

Anche per i blucerchiati la salvezza sarebbe un’impresa visto il distacco di 9 punti dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.

Totale gare: 64 Vittorie Juventus: 40 Pareggi: 19 Vittorie Sampdoria: 5.

Ultima vittoria Juventus 2021-22: 3-2 10 Dybala, 43 Bonucci rig., 44 Yoshida, 57 Locatelli, 83 Candreva (è la settima vittoria consecutiva della Juve sulla Samp all’Allianz Stadium).

Ultimo pareggio: 2014-15 1-1 12 Evra, 51 Gabbiadini (la Juve è in testa, la Sampdoria è terza in classifica e va vicina alla vittoria nella ripresa).

Ultima vittoria Sampdoria: 2012-13 1-2 24 Giovinco rig., 53 Icardi, 69 Icardi (impresa della Sampdoria, che ribalta il risultato nonostante giochi per un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Berardi).

Memorabile: 2020-21 3-0 13 Kulusevski, 78 Bonucci, 88 Cristiano Ronaldo (la sera degli esordi: prima volta in panchina per Pirlo e in campo con la Juve per Kulusevski).