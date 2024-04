Premier League, punti? No, multa! La mossa salva-City

La Premier League sta ragionando sul rimuovere la penalizzazione dei punti e sostituirlo con una multa a chi non rispetta il FPF

La Premier League, come riportato dal Daily Mail, starebbe pensando di eliminare la deduzione di punti in caso di mancato rispetto dei criteri del Fair Play finanziario e sostituirlo con una multa, ispirata alla Luxury Tax in voga nelle leghe sportive americane come la NBA.

Alcuni, come il quotidiano spagnolo AS, vedono in questa idea sorta di delega che permetta di aiutare le big come Manchester City e Chelsea: una squadra che non rispetta le regole economiche della competizione, può comunque evitare una sanzione sportiva e limitarsi a pagare una multa, salata, ma non per le ricche casse delle big inglesi.

Il discorso, come afferma il Mail, è molto ampio e a giugno in una riunione a fine stagione i club saranno chiamati a dire la loro. In molti hanno dei dubbi che questa nuova multa possa in qualche modo aprire la porta all’introduzione di un salary cap e hanno paura che questo possa compromettere il potere di acquisto che ha permesso alla Premier League di essere il campionato più ricco del mondo. Non mancano anche degli addetti ai lavori che vorrebbero invece mantenere una sorta di sanzione sportiva, meno dura e più flessibile, assieme alla nuova luxury tax