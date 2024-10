Premier League, i risultati della 7ª giornata: ancora pari United; clamorosa rimonta del Brighton sul Tottenham

Premier League, i risultati della 7ª giornata: lo United non vince più, ancora un pari con l’Aston Villa; vittoria in rimonta per il Brighton

Si è chiusa la 7ª giornata di Premier League. Prosegue il momento di crisi del Manchester United che non vince in campionato dallo scorso 14 settembre: contro l’Aston Villa finisce 0-0. Nelle altre due partite da segnalare il pareggio del Chelsea contro il Nottingham Forest con Madueke che risponde a Wood e la clamorosa vittoria in rimonta del Brighton sul Tottenham: sotto 2-0 nel primo tempo, rimonta in poco meno di un quarto d’ora della ripresa.

Aston Villa-Manchester United 0-0

Chelsea-Nottingham Forest 1-1 (49 Wood (N), 57′ Madueke)

Brighton & Hove Albion-Tottenham 3-2 (23′ Johnson (T), 37′ Maddison (T); 48′ Minteh 58′ Rutter, 66′ Welbeck)