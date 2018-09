Preziosi blinda Piatek: «Nessun affare possibile Genoa-Napoli. E su Perin…»

Le parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, in merito al possibile affare di calciomercato Piatek con il Napoli. E su Perin…

Parla di calciomercato e non solo il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, nel corso dell’intervista odierna rilasciata ai microfoni di Radio Marte. L’occasione è il traguardo dei 125 anni di storia raggiunti dal club genoano per cui sono arrivati anche gli auguri del presidente della Repubblica, Mattarella: «Siamo felici degli auguri da parte del Presidente e ci fa piacere che qualcuno si renda conto che il Genoa sia il club più antico d’Italia. La disgrazie del ponte Morandi però ti impedisce di essere molto felici, siamo soddisfatti per il traguardo dei 125 ani ma senza questa tragedia sarebbe stato meglio».

Virata sul calciomercato con il presidente Preziosi che si scatena sulle voci che vorrebbero il Napoli interessato alla punta Piatek, ma il patron ribadisce che nessun affare è possibile con il Napoli: «La storia ha dimostrato che tra Genoa e Napoli nessun affare è possibile. Per cui non riusciamo ad essere né compratori né venditori col club azzurro. Piatek è un calciatore importante per il Genoa, ma ancora deve dimostrare il suo valore». E svela un retroscena di mercato riguardante l’acquisto di Mattia Perin da parte della Juventus: «Noi abbiamo fatto presente al Napoli che c’era la possibilità di Perin, ma il club era interessato a Lena. Gli azzurri avevano fatto anche un’offerta maggiore della Juventus, ma ormai era dei bianconeri, forse se ne sono accorti tardi».