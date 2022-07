Prima maglia Sampdoria 2022/23, presentata ufficialmente la divisa blucerchiata – FOTO

Prima maglia Sampdoria 2022/23: il club blucerchiato ha presentato ufficialmente il kit casalingo per la prossima annata

La Sampdoria ha presentato ufficialmente il kit home per la stagione 2022/23 di Serie A. Il design della divisa, nuovamente firmata da Macron, resta ancorato alle tradizioni e alla storia del club blucerchiato, come si può vedere nel post condiviso dal club.

LA NOTA – «La Home, la maglia più bella del mondo, si presenta con la tradizionale casacca blucerchiata blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, al centro della maglia e presenti anche sul retro. Al centro della fascia è inserito lo scudo di San Giorgio. Il collo è a V in maglieria con dettagli blucerchiati e il backneck è personalizzato con i colori della maglia e la scritta in dialetto genovese Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo (Per Genova e per San Giorgio), motto della Serenissima Repubblica genovese. Ulteriore dettaglio che impreziosisce la maglia è la scritta, in stampa tono su tono spessorata, Genova 12 agosto 1946 inserita nel retrocollo esterno. Sul petto, a destra, in bianco e stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma dell’U.C. Sampdoria. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi con bordo superiore blu royal e banda blucerchiata».