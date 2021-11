Primavera 1, i risultati del week-end: Roma in fuga, bagarre play-off

Primavera 1, il punto dopo le gare di questo week-end. Vola la Roma al primo posto, dietro i giallorossi è una bagarre

Si è concluso un altro week-end per quanto riguarda il campionato Primavera 1. Una settima giornata che ha dato dei riscontri importanti, a partire dalla prima gara di Venerdì alle 15:00, dove la Roma di Alberto De Rossi si è imposta con un netto 0-3 in casa dell’Atalanta. Un risultato che, complice la sconfitta del Genoa contro il Bologna, ha dato il via ad una minifuga in vetta. I giallorossi sono infatti primi a 17 punti, +4 sul Grifone e sulla Fiorentina, che si impone di misura sul campo di un Milan sempre più in crisi.

Il risultato più sorprendente arriva da Verona, dove il neopromosso Hellas batte 2-0 la Juventus schiodandosi dall’ultimo posto. Si ferma la corsa del Napoli di Frustalupi, che dopo due vittorie di prestigio contro Milan ed Atalanta, perde 1-0 in casa dei campioni in carica dell’Empoli. Un risultato che mette in evidenza una corsa play-off che comincia a farsi serratissima. Con il pareggio dell’Inter a Cagliari (1-1) e le vittorie di Spal (0-1 al Pescara) e Torino (2-1 alla Sampdoria), le squadre dal 2° al 9° posto sono divise da soli 2 punti.

L’uomo copertina di questo week-end è certamente Alessandro Scialanga. Il terzino del Lecce ha regalato alla sua squadra il gol del pareggio in casa del Sassuolo al 94′ con un gol capolavoro. Il classe ’03 si avventa su una respinta della difesa neroverde da calcio d’angolo e scarica un missile terra-aria dalla lunga distanza che termina all’incrocio dei pali. Una rete meravigliosa che merita di essere vista e rivista.

🚀 il missile calciato da Scialanga che sigla il definitivo 1-1 nella gara #SassuoloLecce 7ª di andata del campionato #Primavera1 #TIMVISION . Giallorossi che salgono in classifica a quota 7 punti #avantilecce



Rivedi gli HL del match https://t.co/9uNQsWqBRC pic.twitter.com/wnN3ORqwKh — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 1, 2021

CLASSIFICA (7° GIORNATA)

1. Roma 17

2. Genoa 13

3. Fiorentina 13

4. Empoli 12

5. Inter 12

6. Juventus 12

7. Napoli 12

8. Torino 11

9. Spal 11

10. Cagliari 9

11. Atalanta 8

12. Sampdoria 7

13. Lecce 7

14. Bologna 7

15. Verona 7

16. Sassuolo 6

17. Milan 5

18. Pescara 4

PROSSIMO TURNO

Sabato 06/11 ore 11:00 Bologna – Cagliari

Sabato 06/11 ore 11:00 Juventus – Genoa

Sabato 06/11 ore 11:00 Sampdoria – Pescara

Sabato 06/11 ore 13:00 Napoli – Sassuolo

Sabato 06/11 ore 15:00 Fiorentina – Atalanta

Domenica 07/11 ore 10:45 Inter – Roma

Domenica 07/11 ore 11:00 Lecce – Empoli

Domenica 07/11 ore 12:45 Verona – Milan

Domenica 07/15:00 Spal – Torino