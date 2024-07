Simone Dell'Agnello: dai sogni con l'Inter a Temptation Island

La parabola di Simone dell’Agnello: da bomber dell’Inter primavera di belle speranze a tentatore a Tempation Island

Dai sogni di giocare con Sneijder ed Eto’o a essere un tentatore di Tempation Island: la Gazzetta dello Sport racconta la parabola di Simone Dell’Agnello, partito dalle giovanili dell’Inter e ora uno dei volti del reality show di Canale 5.

Una carriera che sembrava iniziare sotto le migliori stelle – capocannoniere dei nerazzurri vincitori del Torneo di Viareggio del 2011 – ma poi un infortunio gli ha impedito il passaggio in prima squadra: da lì è iniziato un lungo percorso che lo ha portato nel calcio di provincia, tra Serie C e D – a Livorno, Savona, Cuneo e Como, Foggia e Grosseto fino all’ultima tappa, l’anno scorso, in Sardegna, con il Budoni – fino all’addio al calcio e l’approdo in tv. Il fisic du role da tentatore (qualunque cosa sia) sembra esserci: tatuato, abbronzato, fisico scolpito e capelli ossigenati (che lo fanno sembrare Theo Hernandez), ma il pubblico sembra apprezzarlo perchè in un programma dove i decibel volano incontrollati si sta facendo apprezzare per una naturale attitudine alla comprensione di chi ha di fronte (tale Siria).