Italia Under 17, Viscidi: «Le squadre B aiutano molto»

Le parole di Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili azzurre, dopo la vittoria dell’Europeo dell’Italia Under 17

La vittoria all’Europeo di categoria della Nazionale Under 17 ha colpito tutti. Su La Gazzetta dello Sport ne parla Maurizio Viscidi, coordinatore delle giovanili azzurre.

IL BOOM DELL’UNDER 17 – «Continuità, lavoro sinergico e un luogo comune abbattuto: con noi Italia non vuole dire più difesa e contropiede. Non è la strada per migliorare i ragazzi. Se vinci un Europeo sei contento, se lo vinci giocando come ha fatto l’Under 17 l’orgoglio della prestazione va oltre la vittoria».

LA SQUADRE B – «Le squadre B aiutano, accompagnano il talento all’interno dello stesso sistema e della stessa idea, dalla Primavera ai pro il salto è troppo grosso. Se un Liberali andasse in prestito in un club da palla lunga e pedalare finirebbe in panchina, uno così deve giocare palla a terra…»