Primavera 1, i tifosi del Palermo bloccano la sfida con l’Empoli – VIDEO

Protesta dei tifosi del Palermo che si estende anche nel campionato Primavera. Gara con l’Empoli bloccata per qualche minuto

I tifosi del Palermo continuano la loro battaglia contro la decisione della Lega di spedire il club in Serie C. Ieri pomeriggio, nel corso della sfida di Primavera 1 tra i rosanero e l’Empoli, è andata in scena una nuova protesta.

I tifosi del Palermo hanno seguito la gara e hanno costretto l’arbitro all’interruzione della sfida con un lancio di fumogeni in campo. La partita è stata sospesa per qualche minuto dall’arbitro. I tifosi siciliani continuano ad ‘alzare la voce’.