A Vinovo, la 13ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Juventus e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

(dal nostro inviato Mauro Munno) -La Juventus Primavera chiude con un successo il suo 2019: 3-2 al Bologna, sconfitto due volte nel giro di quattro giorni. I gol bianconeri tutti nel primo tempo: Da Graca, Portanova e Tongya. Nella ripresa due rigori di Juwara e il calo di fisico dei bianconeri riaprono la partita ma non cambiano l’esito del match.

Juventus Bologna 3-2

La Juventus Primavera chiude positivamente il suo 2019 con un 3-2 sul Bologna all’Ale&Ricky di Vinovo. Dodicesimo risultato utile consecutivo per i bianconeri che si confermano squadra totalmente in salute e ancora in gioco su tutti e tre i fronti: campionato, Coppa Italia e Youth League. Il Bologna continua a navigare in acque mosse della classifica, conturbate dalla quarta sconfitta consecutiva. Per i felsinei secondo ko in quattro giorni per mano dei ragazzi di Zauli.

Primo tempo in discesa per i bianconeri che aprono le danze con Da Graca, servito magicamente da Tongya. Nel giro di due minuti il raddoppio porta la firma di Portanova: missile spaventoso da fuori che sbatte sulla faccia interna del palo e gonfia la rete. Sembra tutto fin troppo facile quando Tongya trova il tris prima dell’intervallo. Nella ripresa i due rigori trasformati da Juwara e il calo di brillantezza dei bianconeri movimenta la trama ma non cambia il finale.