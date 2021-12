Primavera 1, tra rinvii e casi Covid: il punto dopo la 14° giornata

Primavera 1, il punto dopo i risultati di questo week-end valido per la 14esima giornata. Ben tre gare rinviate per casi Covid

Il campionato Primavera 1 chiude il suo 2021 con un la quattordicesima giornata. Un turno giocato solo parzialmente, visti i casi di positività al Covid riscontrati nelle ultime settimane nei gruppi squadra di Fiorentina, Milan e Roma. Sono state dunque rinviate a gara da destinarsi le sfide Napoli-Fiorentina, Bologna-Milan e Genoa-Roma.

Ha chiuso male il suo anno l’Empoli campione d’Italia, che in casa contro il Sassuolo ha incassato la terza sconfitta di fila per 0-2. Momento negativo anche per la Spal, che continua ad incassare gol a raffica. Il match contro l’Atalanta termina 3-0, i bergamaschi si rilanciano nella corsa play-off. Una corsa che si fa ancora più interessante dopo la vittoria dell’Inter per 3-1 nello scontro diretto contro il Torino che ha accorciato ancora di più la classifica. Di questo risultato ne ha approfittato il Cagliari, vittorioso 1-2 sul campo della Juventus. I sardi scavalcano i granata al secondo posto.

In chiave salvezza fondamentale successo per 1-2 del Lecce sul campo del fanalino di coda Pescara. Salentini al secondo successo di fila ed al momento fuori dalla zona play-out anche grazie alla vittoria della Sampdoria per 0-2 sull’Hellas Verona.

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 33*

2. Cagliari 25

3. Torino 24

4. Inter 22

5. Sassuolo 22

6. Genoa 21*

7. Atalanta 21

8. Juventus 21

9. Napoli 19*

10. Sampdoria 19

11. Fiorentina 18**

12. Milan 17*

13. Empoli 17

14. Lecce 16

15. Verona 16

16. Spal 14*

17. Bologna 10

18. Pescara 5

*Una gara in meno

**Due gare in meno

PROSSIMO TURNO

Sassuolo – Pescara

Milan – Empoli

Cagliari – Roma

Genoa – Napoli

Spal – Inter

Fiorentina – Bologna

Torino – Juventus

Lecce – Sampdoria

Verona – Atalanta