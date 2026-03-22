Probabili formazioni Fiorentina Inter, Chivu ha le idee chiare: così sostituirà l’infortunato Bastoni. Le scelte verso la sfida di stasera

Tra le partite di stasera spicca la sfida del Franchi tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e l’Inter di Cristian Chivu: queste le probabili formazioni lato nerazzurro in avvicinamento al match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

L’Inter si prepara a scendere in campo stasera contro la Fiorentina con un’importante assenza: Alessandro Bastoni. Stando alle probabili formazioni, il tecnico Cristian Chivu ha trovato una soluzione per far fronte alla mancanza del difensore italiano, confermando Carlos Augusto al posto di Bastoni nella linea difensiva a tre. Al fianco di Augusto, ci saranno Bisseck e Akanji. Questo terzetto difensivo è la scelta più probabile, ma se Carlos Augusto non dovesse essere disponibile, il piano B vedrebbe il ritorno di Stefan de Vrij al centro della difesa, con Akanji spostato sulla fascia sinistra.

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A centrocampo, il ritorno di Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio, è una certezza. Con lui ci saranno Nicolò Barella e Piotr Zielinski, con il compito di dare supporto in fase offensiva e difensiva. Le fasce saranno occupate da Federico Dimarco a sinistra e Denzel Dumfries a destra, entrambi in grado di dare profondità alla squadra.

In attacco, il duo Pio Esposito e Marcus Thuram sarà nuovamente schierato insieme, per la diciassettesima volta in questa stagione. Esposito, giovane talento che ha mostrato buona intesa con Thuram, cercherà di portare freschezza e imprevedibilità alla manovra offensiva dei nerazzurri.

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La formazione probabile dell’Inter

Ecco la probabile formazione dell’Inter per la partita contro la Fiorentina, con il consueto modulo 3-5-2:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Chivu ha scelto un assetto equilibrato, con un mix di esperienza e gioventù per affrontare la difficile trasferta al Franchi e cercare di proseguire la corsa verso lo scudetto.