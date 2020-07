Probabili formazioni Hellas Verona Atalanta: Juric sfida il maestro Gasp. Di Carmine in attacco, Zapata può partire dal primo minuto

Il calcio spettacolare di Gasperini, unito a quello di Juric. L’allievo contro il maestro, in una partita che si prospetta piena di gol e spettacolo. Verona e Atalanta aprono la 34a giornata di serie A, con i nerazzurri che vogliono assolutamente arrivare in Champions League per il secondo anno consecutivo.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Solito 3-4-2-1 per l’Hellas Verona di Juric, nessuno è squalificato ma il tecnico degli scaligeri dovrà fare a meno di 6 elementi. In attacco spazio al solito Di Carmine, con Pessina e Lazovic a supporto.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Tutti a disposizione del tecnico Gasperini, che vuole assolutamente vincere questa sfida. Gomez tornerà in campo sin dal primo minuto, con lui Pasalic e Zapata. Ancora in dubbio Luis Muriel, che però partirà dalla panchina. Josip Ilicic è in dubbio anche per questa sfida.

Probabili formazioni Hellas Verona Atalanta

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adjapong, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno