Probabili formazioni Milan Juventus: Fonseca all'attacco

Sabato alle ore 18:00 ci sarà il big match di giornata: ecco le probabili formazioni Milan Juventus

Milan d’attacco per tornare in alto: Morata punta, Loftus-Cheek tuttofare. Fonseca cambia ancora: Alvaro in area, Pavlovic torna in panchina. Questa secondo La Gazzetta dello Sport è la principale ipotesi di scelta di formazione alla quale il tecnico portoghese sta lavorando per Milan-Juventus. Uno snodo cruciale per entrambe le squadre e in particolare per i rossoneri, attardati in classifica e, di conseguenza, obbligati a vincere se vogliono nutrire quelle ambizioni tricolori mai nascoste da chi dirige la squadra.

Davanti a Maignan ci sarà Tomori, il più rapido tra i centrali. L’altra maglia è in ballottaggio tra Thiaw e Gabbia. Sugli esterni non dovrebbero esserci dubbi su Emerson Royal e Theo Hernandez. Il centrocampo sarà disposto a tre: a destra Loftus, al centro Fofana, a sinistra Reijnders. Il tridente d’attacco vedrà Pulisic e Leao sui lati e Morata nella posizione di numero 9. Problema per Fonseca è il rientro di tutti i nazionali: solo domani il gruppo sarà al completo, con i rientri dagli Usa di Puliic e Musah