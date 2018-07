Probabili formazioni Francia-Belgio: le ultime sulle semifinali dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio martedì 10 luglio alle 20

La prima semifinale del Mondiale vedrà contro a San Pietroburgo, Francia e la sorpresa Belgio. Chi vince vola a Mosca, in finale per coronare il sogno di diventare campioni del mondo. I francesi hanno superato, senza nemmeno troppe difficoltà, l’Uruguay del maestro Tabarez, che ha pagato di inesperienza e soprattutto l’assenza del bomber Cavani. I blues, durante tutto il Mondiale, hanno dato l’impressione di essere più maturati e di essere più squadra rispetto all’Europeo giocato in casa loro dove persero in finale contro il Portogallo. Il Belgio, dall’altro canto, arriva da una vittoria miracolosa: dopo aver rischiato di uscire negli ottavi contro il Giappone, gli uomini di Martinez sono riusciti ad eliminare la principale candidata al titolo, il Brasile, grazie all’immenso talento di Hazard e Lukaku, e grazie anche ad una strepitosa parata di Courtois nel finale. La partita si preannuncia frizzante con due squadre che non hanno nulla da perdere. Due formazioni molto giovani che, però, vogliono dimostrare di meritare la finale del campionato del Mondo.

QUI FRANCIA – La Francia dovrebbe riconfermare l’assetto che ha sconfitto l’Uruguay ai quarti di finale: l’unica novità dovrebbe essere a centrocampo, con il rientro in campo di Matuidi dopo la squalifica ricevuta. Torna in panchina Tolisso quindi, con la difesa che invece resterà immutata grazie alle ottime prestazioni di Hernandez e Pavard sulle fasce e al grande carisma di Varane. In attacco spazio ovviamente a Griezmann e Mbappé, con Giroud unica punta

QUI BELGIO – Il ct Martinez non ha alcuna intenzione di cambiare l’assetto tattico che gli ha permesso di mandare fuori giri il Brasile. Davanti a Courtois agiranno Alderweireld, Verthongen e Kompany, con quest’ultimo favorito su Boyata. Centrocampo di peso con i chili di Fellaini e Chadli, supportati dal funambolo Meunier e dalle geometrie di Witsel. In attacco i terribili tre: De Bruyne, Hazard e Lukaku pronti a ripartire con i loro contropiedi letali.

Probabili formazioni Francia-Belgio (Martedì 10 luglio, ore 20)

FRANCIA (4-3-3): Lloris, Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Pogba, Kantè, Mbappé, Griezmann, Tolisso, Giroud. Commissario tecnico: Deschamps

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli; De Bruyne, R.Lukaku, E.Hazard. Commissario tecnico: Martinez

Francia-Belgio Streaming: dove vederla in tv

Francia-Belgio sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.