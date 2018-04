Cambia la Roma, cambia pure il Genoa: ecco tutte le novità dell’Olimpico

Roma-Genoa: Di Francesco cambia per scelta, Ballardini per necessità. Ecco il punto e le probabili formazioni della partita della 33ª giornata di Serie A 2017/2018 in programma stasera

Il Genoa cambierà pelle contro una Roma alla ricerca del successo in ottica Champions League: per assurdo saranno i rossoblu, con l’obiettivo salvezza ormai quasi concretizzatosi, ancora più dei giallorossi, impegnati settimana prossima nella semifinale di andata di Champions contro il Liverpool (leggi anche: LIVERPOOL-ROMA: COME VEDERLA IN TV), a soddisfare maggiormente i criteri di turnover che, a questo punto della stagione, sono affare più delle big che delle altre. Il motivo è da ricercare soprattutto nelle necessità: l’allenatore del Grifone Davide Ballardini dovrà fare a meno di un bel po’ di uomini chiave in vista del match di stasera dell’Olimpico. Il Genoa arriva alla 33ª giornata di questa Serie A nella miglior posizione possibile (38 punti in classifica, +11 rispetto al Crotone terzultimo), probabilmente anche più su rispetto a quanto era stato preventivato rispetto all’infausto inizio di campionato: i liguri non perdono da quattro turni filati (due pareggi e due vittorie, l’ultima sabato col Crotone). L’ultima sconfitta risale esattamente a un mese fa, contro il Napoli.

Resta invece ancora sospesa la classifica romanista: la squadra di Eusebio Di Francesco, al quarto posto con 61 punti (come la Lazio) ha l’opportunità grossa di superare nuovamente l’Inter, vincente ieri contro il Cagliari (leggi anche: INTER-CAGLIARI: LE PAGELLE). Al di là dell’impresa sportiva dei quarti di Champions contro il Barcellona, la Roma non viene da un periodo granché positivo in campionato: sono tre turni che i giallorossi non vincono (due pareggi, l’ultimo nel derby contro la Lazio, ed una sconfitta). L’ultima vittoria è di un mese fa contro il Crotone. Per intenderci, mentre il Genoa dal 18 marzo in poi ha messo insieme la bellezza di otto punti (con una partita in più), la Roma ne ha messi insieme appena un quarto (due). Per questo l’esito della gara di questa sera è tutt’altro che scontato e, più di tutto, sarà Di Francesco a dover fare affidamento su di un turnover alquanto rimaneggiato, senza pensare troppo ai prossimi impegni di campionato e coppa. Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della partita.

Probabili formazioni Roma-Genoa

QUI ROMA – Allarme rientrato per Kostas Manolas in difesa, anche se il greco, alle prese con una contusione contro la Lazio (leggi anche: INFORTUNIO MANOLAS: LE ULTIME), potrebbe comunque essere risparmiato. Di Francesco pronto a tornare alla difesa a quattro allora con Federico Fazio affiancato da Juan Jesus ed Alessandro Florenzi, l’ammazza-Genoa (tre gol nelle ultime tre partite contro i rossoblu all’Olimpico) che torna titolare dopo il derby. Dall’altra parte Aleksandar Kolarov. A centrocampo riposa Daniele De Rossi: al suo posto Maxime Gonalons, giocatore che Di Francesco ha chiesto al pubblico giallorosso di sostenere nonostante le uscite incolori di questa stagione in campionato. Confermato Radja Nainggolan, torna titolare anche Lorenzo Pellegrini, reduce da un problema al polpaccio nelle ultime settimane. Probabile panchina dunque per Kevin Strootman, a meno che all’ultimo Di Francesco non opti per schierarlo al posto di Gonalons (pochissime chance invece per Gerson). In avanti scelte quasi obbligate: out per infortunio ancora Diego Perotti e Gregoire Defrel, tornerà titolare Cengiz Under, dall’altra parte spazio a Stephan El Shaarawy, unica punta Edin Dzeko. Bocciato dunque stavolta Patrik Schick, in panchina.

QUI GENOA – Ballardini ieri lo ha annunciato: cambi fisiologici a causa delle varie indisponibilità (leggi anche: ROMA-GENOA: LA CONFERENZA STAMPA DI BALLARDINI). Il Genoa cambierà uomini, ma probabilmente né modulo né atteggiamento, come preventivato dallo stesso tecnico ieri: nessuna tattica spregiudicata, nonostante le critiche, il Grifone rimarrà fedele al proprio approccio difensivo (quinto miglior reparto arretrato del campionato, appena cinque gol subiti in più della Roma, 31 contro 26), altrimenti il rischio concreto sarà quello di andare incontro ad una debacle. In difesa è emergenza piena: ai già infortunati Armando Izzo e Davide Biraschi, si aggiunge l’indisponibilità di Nicolas Spolli, alle prese con un problema al tendine d’Achille riscontrato negli ultimi giorni. Chance dunque finalmente per il marocchino Jawad El Yamiq, oggetto misterioso arrivato durante il mercato di gennaio che i tifosi chiedono di vedere finalmente in campo. L’altra alternativa, per il momento difficile, sarebbe quella di mettere in campo, arretrandolo in difesa, Pedro Pereira. A destra solito ballottaggio tra Aleandro Rossi e Darko Lazovic, con il primo al momento in vantaggio, mentre a sinistra possibile turno di riposo per Diego Laxalt che dovrebbe essere rilevato da Francesco Migliore, fresco di compleanno (30 anni ieri per lui). Torna Luca Rigoni dopo la squalifica rimediata nel derby a centrocampo, così come in attacco tornerà pure Goran Pandev, a riposo contro il Crotone. Di fianco al macedone spazio a Gianluca Lapadula o piuttosto ad Andrej Galabinov, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio muscolare.

🔴🔵 Rifinitura in corso per il Grifone! ⚽️ Cresce l’attesa per la sfida all’Olimpico. #GenoaRoma pic.twitter.com/CmOajs9J7d — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 18, 2018

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3) – Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Hiljemark, Bertolacci, L. Rigoni, Migliore; Pandev, Lapadula.

Roma-Genoa: dove vedere la gara in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 5, anche in HD) con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Beppe Bergomi, e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (canale Premium Calcio 2, anche in HD) con telecronaca di Federico Mastria e commento tecnico di Massimo Paganin. Non è tutto, perché la partita sarà trasmessa in diretta streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e Premium Play. Ricordiamo che potrete seguire in diretta testuale la gara anche sul nostro sito e tramite la nostra DIRETTA GOL SERIE A.