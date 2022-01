ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche dalla Federazione è arrivata la conferma ufficiale sul nuovo protocollo per la Serie A e gli altri campionati professionistici

Il nuovo protocollo entra dunque in vigore per la Serie A e di conseguenza per tutti gli altri campionati professionistici italiani.

Seguendo le direttive del Ministero della Salute, la FIGC ha ufficializzato che varrà la regola del 35% di giocatori positivi rispetto alla lista dei 25 iscritti. Dunque con 9 o più positivi in squadra si procederà con il rinvio d’ufficio delle gare.