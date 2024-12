Provitali: «Venezia-Cagliari non è ancora decisiva, ma mi aspetto questo. Su Piccoli…»

Le parole di Fabrizio Provitali, ex calciatore di Venezia e Cagliari, sulla sfida in programma tra le due squadre in Serie A

Fabrizio Provitali ha parlato a La Nuova Sardegna della sfida tra Venezia e Cagliari.

VENEZIA-CAGLIARI – «Sicuramente lo stadio piccolo e pieno di gente creano una bella atmosfera, anche se il Venezia è ultimo in classifica però c’è sempre tantissimo entusiasmo. E quindi sarà una partita bella tosta. Non sarà una gara decisiva perché poi mancheranno tantissime partite. Però, facendo un buon risultato il Cagliari, può sistemare meglio la sua classifica. Andare a giocare lì non è mai facile anche perché poi il Venezia onestamente le sue buone partite le sta facendo. Sono convinto che il Cagliari farà bene: ci saranno anche i tifosi rossoblù che, come al solito, soprattutto al Nord si fanno sentire».

PICCOLI – «A me sempre un buon giocatore e sta trovando continuità anche nei gol. L’importante è che, come sta accadendo, la squadra continui a creare occasioni. Poi magari può capitare che domenica sia lui a farti vincere la partita. E se si sblocca dopo magari farà gol ancora più pesanti per la classifica del Cagliari».

L’INTERVISTA INTEGRALE A PROVITALI SU CAGLIARI NEWS 24