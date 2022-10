Psg Benfica, Neymar dà torto a Van Basten

Le parole di Van Basten e la prova di Neymar: Psg Benfica si gioca anche sui dettagli e sui falli subiti

Tutti gli occhi erano puntati su Mbappé in Psg-Benfica e il campione francese ha segnato l’1-0 su rigore, staccando di una lunghezza Cavani nella classifica dei goleador All Time del club per quanto riguarda la Champions League. Mbappé nel pomeriggio era stato al centro dell’attenzione globale per i rumors riguardanti il suo desiderio di accasarsi presto a casa Real Madrid.

Anche di Neymar si era parlato in giornata. Lo aveva fatto Marco Van Basten, con una valutazione dura (e probabilmente molto popolare): «Neymar è un vero piagnucolone. Provoca costantemente gli avversari. Prima, lui stesso commette fallo su qualcuno, e poi fa finta di essere la vittima. Non puoi toccarlo. Applaudirei se qualcuno si occupasse davvero di lui visto che è un calciatore sgradevole». Sarà anche vero, spesso il brasiliano eccede in atteggiamenti eccessivi. Resta il fatto che anche ieri sera è stato sottoposto a una cura particolare, subendo ben 6 falli. Esattamente il doppio di Mbappé, più di quanti ne abbia ricevuti il Benfica tutto insieme.